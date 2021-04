WhatsApp | nuove regole Obbligo di accettazione o accaunt cancellato

Leggi su howtodofor

(Di domenica 4 aprile 2021) Ormai è da settimane chesta avvisando i suoi utenti delleche entreranno in vigore sulla piattaforma a partire dal 15 maggio. Le novità inizialmente previste per il mese di febbraio hanno causato l'esodo di milioni di persone all'inizio dell'anno, e per questo il gruppo Facebook ne ha posticipato la data di debutto di diversi mesi, per dare agli utenti più tempo per abituarsi alla novità. Quel che in molti ancora non sanno è che rifiutarsi di aderire allenorme non comporterà solamente l'impossibilità di collegarsi al servizio di messaggistica, ma anche uno spiacevole effetto secondario: la cancellazione dell'account con conseguente perdita di conversazioni e file multimediali associati. Delledirelative al ...