Visco: "Il vaccino strumento principale per la ripresa"

Il governatore al Financial Times: «Lo strumento principale che abbiamo ora non è né monetario né fiscale, sono le vaccinazioni»

