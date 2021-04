Vincenzo Salemme | “Il teatro è il mio fondo” | la stupenda metafora culinaria

Advertising

iunon1s : buttate dentro lol chi ride è fuori izzo paolantoni casagrande salemme salvi fabio the jackal vincenzo de lucia fra… - yvngdaggerduck : vincenzo salemme ti punta addosso una frittata di zucchine cosa fai? - DonovanRogo : @MinolloO Senza offesa...Vincenzo Salemme avrebbe detto: tu sì nu femmenon esaggerat! -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Salemme

Altranotizia

Stasera in prima serata su Retequattro , va in onda ' Baciato dalla fortuna '. film del 2011 diretto da Paolo Costella con protagonista. Gaetano, vigile urbano napoletano trasferitosi al Nord, è pieno di debiti e non sa come fare a rendere il dovuto. Nonostante tutto, non rinuncia a giocare al SuperEnalotto, con la ...Domenica 4 aprile 2021, in prima serata su Retequattro, va in onda " Baciato dalla Fortuna ". film del 2011 diretto da Paolo Costella con protagonista. Gaetano, vigile urbano napoletano trasferitosi al Nord, è pieno di debiti e non sa come fare a rendere il dovuto. Nonostante tutto, non rinuncia a giocare al SuperEnalotto, con la ...Stasera in TV domenica 4 aprile, cosa vedere: Risorto su Rai 1, Pirati dei Caraibi su Italia 1, Su Canale 5 Zoo - Un amico da salvare ...La vita di Gaetano (Vincenzo Salemme), vigile urbano a Parma, è caotica come il traffico cittadino nelle ore di punta e strozzata come il suo conto in banca. a sua bella e sensuale compagna, Betty ...