VIDEO Sinner-Hurkacz, Finale Masters1000 Miami: highlights e sintesi (Di domenica 4 aprile 2021) E’ da poco andata in archivio la Finale del torneo ATP Miami 2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Jannik Sinner, numero 21 del seeding, contro il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 26, in un match chiuso 7-6 6-4 dal vincitore. Secondo le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, nonostante la sconfitta nel match odierno, l’azzurro per il percorso fatto nel torneo riceve benefici sia in termini di punti che di posizioni in classifica, avendo guadagnato ben 580 punti netti, salendo da 1789 a quota 2369, ed issandosi dal 31° al 22° posto. Oggi purtroppo non è arrivato il terzo titolo negli ultimi mesi per Sinner, che dopo il titolo nell’ATP 250 di Sofia dello scorso novembre era diventato numero 37 al mondo, poi a ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) E’ da poco andata in archivio ladel torneo ATP2021 di tennis (di categoria Masters 1000), che ha visto la sconfitta dell’azzurro Jannik, numero 21 del seeding, contro il polacco Hubert, testa di serie numero 26, in un match chiuso 7-6 6-4 dal vincitore. Secondo le nuove regole imposte dall’emergenza sanitaria per il calcolo del ranking ATP, nonostante la sconfitta nel match odierno, l’azzurro per il percorso fatto nel torneo riceve benefici sia in termini di punti che di posizioni in classifica, avendo guadagnato ben 580 punti netti, salendo da 1789 a quota 2369, ed issandosi dal 31° al 22° posto. Oggi purtroppo non è arrivato il terzo titolo negli ultimi mesi per, che dopo il titolo nell’ATP 250 di Sofia dello scorso novembre era diventato numero 37 al mondo, poi a ...

