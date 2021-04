VIDEO MotoGP, GP Doha 2021: gli highlights della gara. Il sigillo di Quartararo, Valentino Rossi nelle retrovie (Di domenica 4 aprile 2021) Il Gran Premio di Doha, secondo atto del Mondiale di MotoGP disputato sulla pista di Losail, è stato vinto da Fabio Quartararo. L’alfiere della Yamaha ha preceduto le Ducati di Johann Zarco e Jorge Martìn, che gli hanno fatto compagnia sul podio. Valentino Rossi, reduce dalla peggior qualifica della carriera, ha chiuso mestamente 16°. Una prova nella quale la gestione perfetta del francese, con le gomme, ha fatto la differenza soprattutto negli ultimi giri. Questa è stata la carta vincente per Fabio che ha così messo insieme una prestazione di valore, rispondendo all’opaca prima uscita del 2021. Di sicuro ci sarà da riflettere in casa Ducati ufficiale, visto che due piloti del team cliente sono sul podio, mentre Francesco Bagnaia e Jack Miller sono ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Il Gran Premio di, secondo atto del Mondiale didisputato sulla pista di Losail, è stato vinto da Fabio. L’alfiereYamaha ha preceduto le Ducati di Johann Zarco e Jorge Martìn, che gli hanno fatto compagnia sul podio., reduce dalla peggior qualificacarriera, ha chiuso mestamente 16°. Una prova nella quale la gestione perfetta del francese, con le gomme, ha fatto la differenza soprattutto negli ultimi giri. Questa è stata la carta vincente per Fabio che ha così messo insieme una prestazione di valore, rispondendo all’opaca prima uscita del. Di sicuro ci sarà da riflettere in casa Ducati ufficiale, visto che due piloti del team cliente sono sul podio, mentre Francesco Bagnaia e Jack Miller sono ...

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO MotoGP MotoGP 2021, GP Doha: gli highlights della gara Ecco le immagini più belle della gara della classe regina nel GP di Doha. Grandissima vittoria di Quartararo, davanti alle Ducati di Zarco e Martin. Sono stati 22 giri molto combattuti

DIRETTA MOTOGP/ Doppietta della Yamaha a Losail, piloti italiani in crisi! Inoltre, gli abbonati avranno anche l'occasione di seguire il warm - up e la gara MotoGp in streaming video tramite l'applicazione SkyGo , ma la diretta streaming video della MotoGp sarà garantita ...

VIDEO MotoGP Doha: Le immagini della gara, Ducati niente rivincita Corse di Moto VIDEO MotoGP, Miguel Oliveira piazza la “partenza del secolo” nel GP di Doha Se si controlla l'ordine d'arrivo del Gran Premio di Doha, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, e si cerca il nome di Miguel Oliveira, bisogna scendere fino al quindicesimo posto. Una gara a ...

VIDEO MotoGP, GP Doha 2021: Miller-Mir, carenata al limite in curva-16 Una gara decisamente convulsa quella della MotoGP, andata in scena sul tracciato di Losail (Qatar). Sul circuito nel qatariano la vittoria è andata a Fabio Quartararo che ha gestito in maniera saggia ...

