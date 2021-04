Vicepremier Giordania | ' Principe Hamzah ha attentato alla sicurezza'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vicepremier Giordania

'Il principe Hamza e gli altri hanno portato minacce alla sicurezza e alla stabilità'. Lo ha affermato ilgiordano al Safadi, precisando che le forze di sicurezza hanno arrestato tra le 14 e le 16 persone nell'ambito delle indagini sul complotto contro il re. La regina Noor, vedova di re ......Hamzah bin Hussein era in contatto con 'elementi stranieri' e pianificava passi per destabilizzare la. Lo ha detto in conferenza stampa ad Amman il ministro degli Esteri e...Vicepremier Giordania: "Hamza ha attentato a sicurezza" "Il principe Hamza e gli altri hanno portato minacce alla sicurezza e alla stabilità". Lo ha detto (citato dalla Petra) il vice primo ministro ...