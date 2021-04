Viaggi senza obbligo di quarantena, ma non solo: così la Germania vuole allentare le misure per le persone vaccinate (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo settimane di restrizioni, e dopo le polemiche sul lockdown di Pasqua, con annessa retromarcia da parte del governo, la Germania pensa ora a un ammorbidimento delle misure anti-Covid per i cittadini vaccinati. Il ministro della Salute Jens Spahn, in un’intervista alla testata Bild am Sonntag, ha infatti prefigurato un possibile allentamento delle restrizioni per tutte le persone che avranno ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid. Secondo il ministro della Salute tedesco le persone completamente vaccinate potrebbero presto tornare a Viaggiare senza obbligo di quarantena, nonché svolgere liberamente tutte quelle attività per cui ora si è chiamati a dimostrare la negatività con un tampone rapido o molecolare, come andare dal ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo settimane di restrizioni, e dopo le polemiche sul lockdown di Pasqua, con annessa retromarcia da parte del governo, lapensa ora a un ammorbidimento delleanti-Covid per i cittadini vaccinati. Il ministro della Salute Jens Spahn, in un’intervista alla testata Bild am Sonntag, ha infatti prefigurato un possibile allentamento delle restrizioni per tutte leche avranno ricevuto entrambe le dosi di vaccino anti-Covid. Secondo il ministro della Salute tedesco lecompletamentepotrebbero presto tornare aaredi, nonché svolgere liberamente tutte quelle attività per cui ora si è chiamati a dimostrare la negatività con un tampone rapido o molecolare, come andare dal ...

