Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2021 ore 19 | 00

(Di domenica 4 aprile 2021)DEL 4 APRILEORE 18.50 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA: RICORDIAMO CHE PER EFFETTO DELLE RESTRIZIONI DELLA ZONA ROSSA SONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’; SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: A PARTIRE DA MERCOLEDI’ 7 APRILE SARANNO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA; I BUS SARANNO OPERATIVI DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, E IL SABATO DALLE 7 ALLE 10, CON L’AGGIUNTA DI ...