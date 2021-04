Verissimo | la confessione hot di Elettra Lamborghini | “Dopo il Covid non pensavo ad altro | molto focosa con mio marito”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 aprile 2021)è stata ospite dell’ultima puntata die con Silvia Toffanin si è lasciata andare ad unadecisamente privata. Si stava parlando della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, di cui l’ereditiera è opinionista: il suo debutto nel reality è stato però ritardato dal, che ha contratto proprio pochi giorni prima dell’inizio del programma.ha quindi ricordato la sua lotta contro il virus, spiegando come non siano stati momenti facili. “È anche venuto a mancare il mio cagnolino durante il, me lo sognavo ogni notte. Però per fortuna è durato poco”, ha detto raccomandando a tutti di non abbassare mai la guardia con le misure di sicurezza. Poi lahot: “Come è stato ...