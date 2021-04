Vera Gemma: cosa pensa di lei la suocera, la madre del fidanzato Jeda (Di domenica 4 aprile 2021) La relazione sta facendo discutere per via della grossa differenza d'età: lei 50 anni, lui 22 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 4 aprile 2021) La relazione sta facendo discutere per via della grossa differenza d'età: lei 50 anni, lui 22 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : VERA GEMMA CHE FA NOMI E COGNOMI IN PALAPA #Isola - PublicE65379691 : Anteprima isola oggi pomeriggio da BDU hanno fatto a pezzi Vera Gemma e la Martani , su vera Gemma gli esperti han… - VittorioMastro8 : Io sono d’accordo con il visconte tipo Vera Gemma dovrebbe essere a casa a quest’ora. Cioè se no sta #isola durerà… - chrisvisione_tv : #domenicalive Io credo nell'amore tra Vera Gemma e Jeda! Non ci trovo nessuna trovata televisiva! ?? - webbeloz : Non è ben chiaro perchè stare con Vera Gemma “si voli alto” come è stato detto in studio. #domenicalive -