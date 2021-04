Vaccino, Sileri: 'Otto milioni di dosi in arrivo entro questo mese' (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi il sOttosegretario alla Salute , ospite di 'Domenica In', ha parlato della in merito all'arrivo in Italia di 8 milioni di dosi di anti entro questo mese. 'Il numero delle vaccinazioni sale e ... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi il ssegretario alla Salute , ospite di 'Domenica In', ha parlato della in merito all'in Italia di 8didi anti. 'Il numero delle vaccinazioni sale e ...

Advertising

Marylu58121349 : RT @Libero_official: #AstraZeneca, #vaccino e #trombosi, il sottosegretario #Sileri commenta il caso della prof in coma a #Genoa: 'Serve un… - DANI56 : RT @Libero_official: #AstraZeneca, #vaccino e #trombosi, il sottosegretario #Sileri commenta il caso della prof in coma a #Genoa: 'Serve un… - iolanda_pitti : RT @Libero_official: #AstraZeneca, #vaccino e #trombosi, il sottosegretario #Sileri commenta il caso della prof in coma a #Genoa: 'Serve un… - BlasioNino : RT @Libero_official: #AstraZeneca, #vaccino e #trombosi, il sottosegretario #Sileri commenta il caso della prof in coma a #Genoa: 'Serve un… - ricatti88 : RT @Libero_official: #AstraZeneca, #vaccino e #trombosi, il sottosegretario #Sileri commenta il caso della prof in coma a #Genoa: 'Serve un… -