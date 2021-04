Vaccino Lazio, la lista dei centri aperti e quale farmaco utilizzano: dopo Pasqua 30mila somministrazioni al giorno (Di domenica 4 aprile 2021) Vaccini Lazio, somministrata una media di circa 27 mila vaccini anti Covid al giorno e «oggi andiamo verso la soglia di 1 milione e 140 mila somministrazioni totali. dopo Pasqua andremo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 aprile 2021) Vaccini, somministrata una media di circa 27 mila vaccini anti Covid ale «oggi andiamo verso la soglia di 1 milione e 140 milatotali.andremo...

Advertising

Corriere : ?? Il presidente della Regione conferma un crollo dei contagi dopo il vaccino: «Tra gli operatori sono scesi dal 6,9… - RaiNews : #Vaccini, il Presidente della Regione #Lazio #Zingaretti in visita all'hub vaccinale allestito al centro congressi… - nzingaretti : Domani per il Lazio ultimo giorno in zona rossa e arriveremo a 1 milione di dosi somministrate del vaccino anti… - LKynes4 : RT @laltrodiego: Roma, prenotati per il vaccino, spediti a casa. Ad accoglierli non un cartello, non un responsabile, non un sms che li avv… - NicoloBianchi3 : RT @Libero_official: Allarme ricoveri nel Lazio, in Campania contagi alle stelle mentre in Puglia e Toscana dominano i furbetti del vaccino… -