Vaccino, come cambia il piano con l'arrivo delle nuove dosi: obiettivo 500mila fiale al giorno (Di domenica 4 aprile 2021) Serve un raddoppio. Di cosa? delle iniezioni giornaliere di Vaccino per agguantare un giro di boa che sarebbe davvero una svolta. Se passassimo dall'attuale media di 250mila somministrazioni... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 aprile 2021) Serve un raddoppio. Di cosa?iniezioni giornaliere diper agguantare un giro di boa che sarebbe davvero una svolta. Se passassimo dall'attuale media di 250mila somministrazioni...

Advertising

lorepregliasco : «Io non so come uno possa dormire la notte sapendo che avrebbe potuto salvare una vita e invece ha dato il vaccino… - borghi_claudio : @boletusatanas @lameduck1960 Il suo pensiero è sempre stato chiaro, poi se come con la storia del PPE volete che og… - RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE (1). Appena uscito un lavoro su Nature Medicine che dimostra come i vaccinati che si infettano hanno… - ironlylac : Stanotte ho sognato che l'astrazeneca era un nuovo tipo di vaccino che andava assunto come una Tachipirina e io ero… - massimoguerrini : RT @lorepregliasco: «Io non so come uno possa dormire la notte sapendo che avrebbe potuto salvare una vita e invece ha dato il vaccino all’… -