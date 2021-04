Advertising

Agenzia_Ansa : Sui muri del ministero della Salute è comparso stamani un disegno dell'artista Harry Greb: rappresenta una colomba… - Agenzia_Italia : Negli Usa somministrate 161 milioni di dosi di vaccino anti Covid - Agenzia_Ansa : A Bologna clown in corsia a Pasqua e Pasquetta per allietare i cittadini nell'attesa dopo il vaccino anti-Covid… - Lopinionista : Vaccino anti Covid nel Regno Unito, Johnson: “5 milioni di britannici hanno fatto il richiamo”… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Negli Usa somministrate 161 milioni di dosi di vaccino anti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Non si fermano le vaccinazioni- covid nei giorni festivi e nemmeno a Pasqua. Anche domenica 4 e lunedì 5 aprile presso il punto vaccinale della Fiera di Bologna proseguiranno le sedute vaccinali dedicate alle persone over75 e ...... https://salute.regione.emilia - romagna.it/- covid , che indica anche quante sono le seconde dosi somministrate. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 943.588 dosi ; ...La Cina e, in misura minore, Russia e India, dominano la mappa delle forniture vaccinali contro il nuovo coronavirus in America latina.Sono 10.126 le persone che nel giorno di Pasqua hanno ricevuto il vaccino contro il Covid in Piemonte. A 2.903 è stata somministrata la seconda dose. Gli over 80 sono 4.704, 2.183 i settantenni, di cu ...