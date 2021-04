Vaccini, somministrato 86.5% di dosi anti - Covid consegnate in Italia (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 11.067.216 le dosi di vaccino somministrate in Italia dall'inizio della campagna anti - Covid, l'86.5% di quelle distribuite, che ammontano complessivamente a 12.790.080. Sono 3.441.387 le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 11.067.216 ledi vaccino somministrate indall'inizio della campagna, l'86.5% di quelle distribuite, che ammontano complessivamente a 12.790.080. Sono 3.441.387 le ...

