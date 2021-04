Vaccini: nuovo record negli Usa, 4 milioni in 24 ore (Di domenica 4 aprile 2021) Le autorità sanitarie statunitensi hanno reso noto che sabato oltre 4 milioni di dosi di vaccino sono state somministrate agli americani in sole 24 ore, un nuovo record nella campagna di vaccinazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 aprile 2021) Le autorità sanitarie statunitensi hanno reso noto che sabato oltre 4di dosi di vaccino sono state somministrate agli americani in sole 24 ore, unnella campagna di vaccinazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Entro giugno 50 milioni di vaccini, finora ne sono arrivati 14. Ora la media è di 243mila somministrazioni al giorn… - ispionline : Nasce Globally, il nuovo podcast per capire la #geopolitica. Ogni settimana, con Will, racconteremo i cambiamenti… - fattoquotidiano : Vaccini, caos prenotazioni in Veneto: il nuovo portale unico va in tilt al primo giorno - Carla78501510 : RT @MZampedroni: Guardo la TV, giro i canali ma c'è sempre il grande dogma dei vaccini con tutti gli italiani che li invocano. Spengo e leg… - AppostaMi : Altro che pazzo sovranisti, ecco come si fa -