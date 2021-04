Vaccini Lazio, dopo Pasqua 30mila somministrazioni al giorno. La lista dei centri aperti e quale farmaco utilizzano (Di domenica 4 aprile 2021) Vaccini Lazio, somministrata una media di circa 27 mila Vaccini anti Covid al giorno e «oggi andiamo verso la soglia di 1 milione e 140 mila somministrazioni totali. dopo Pasqua andremo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 aprile 2021), somministrata una media di circa 27 milaanti Covid ale «oggi andiamo verso la soglia di 1 milione e 140 milatotali.andremo...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, D’Amato: “Obiettivo fissato da Draghi? Impossibile ad aprile, mancano le dosi. Ne servono un milione e mez… - repubblica : Vaccini Coronavirus Lazio, D'Amato: 'Dosi annunciate da Johnson&Johnson bastano per pochi giorni' - MediasetTgcom24 : Vaccini, assessore Lazio: in Italia con arrivi siamo 50% obiettivo #vaccini - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Vaccini, D’Amato: “Obiettivo fissato da Draghi? Impossibile ad aprile, mancano le dosi. Ne servono un milione e mezzo… - dcavedon : @ThaiPerCaso Per capire: quindi quando Veneto e Lazio dicono che se non arrivano vaccini sono costretti a sospender… -