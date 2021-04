Vaccini Lazio anche a Pasqua, “tra oggi e domani 50mila dosi” (Di domenica 4 aprile 2021) Vaccini nel Lazio, la Regione non si ferma per le festività: fra oggi e domani infatti saranno somministrate circa 50mila dosi. A dirlo è il governatore Nicola Zingaretti, oggi in visita all’hub vaccinale alla Nuvola all’Eur. “Era doveroso oggi esser vicini a coloro che stanno vaccinando, per dare un segnale che le vaccinazioni non si fermano. A Pasqua e Pasquetta faremo circa 50mila nuove somministrazioni. I dati cominciano ad essere positivi e confermano che il vaccino funziona ed e l’arma più importante per sconfiggere virus”, ha spiegato. “Tra gli operatori sanitari – ha detto ancora Zingaretti – i contagi sono crollati dopo il vaccino. La percentuale dei dati dei positivi di gennaio era il 6,9%, ora a marzo sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021)nel, la Regione non si ferma per le festività: frainfatti saranno somministrate circa. A dirlo è il governatore Nicola Zingaretti,in visita all’hub vaccinale alla Nuvola all’Eur. “Era doverosoesser vicini a coloro che stanno vaccinando, per dare un segnale che le vaccinazioni non si fermano. Ae Pasquetta faremo circanuove somministrazioni. I dati cominciano ad essere positivi e confermano che il vaccino funziona ed e l’arma più importante per sconfiggere virus”, ha spiegato. “Tra gli operatori sanitari – ha detto ancora Zingaretti – i contagi sono crollati dopo il vaccino. La percentuale dei dati dei positivi di gennaio era il 6,9%, ora a marzo sono ...

TgLa7 : ++ #Vaccini: nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni ++ Zingaretti: utilizzeremo #JohnsonJohnson - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - G_mastrovito : RT @Ruffino_Lorenzo: Riduzione media delle somministrazioni dei vaccini la domenica: >70%: Liguria >60%: Puglia, Trento >50%: Calabria >40… - EDeLeonibus : RT @Ruffino_Lorenzo: Riduzione media delle somministrazioni dei vaccini la domenica: >70%: Liguria >60%: Puglia, Trento >50%: Calabria >40… - AntonioParisi00 : RT @Ruffino_Lorenzo: Riduzione media delle somministrazioni dei vaccini la domenica: >70%: Liguria >60%: Puglia, Trento >50%: Calabria >40… -