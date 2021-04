Vaccini | in Italia superata quota 11 milioni di somministrazioni Veneto e Valle d’Aosta le Regioni più virtuose

Advertising

VincenzoDeLuca : ??#COVID19: dai dati sulla distribuzione dei vaccini in Italia emerge chiaramente quanto denunciamo da mesi: è merca… - fanpage : La Sicilia è l’unica regione in Italia in cui le chiese, ieri, si sono aperte per fare posto a medici, infermieri e… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 11038465 Di cui prime dosi: 7603203 Di cui s… - 10clarenc3 : RT @liliaragnar: alla normativa UE, al Codice di Norimberga e alla Convenzione di Oviedo, tutti trattati firmati dall'Italia, ricorrendo al… - rosestobecky : RT @afrizox: Una delle donne più ricche d’Italia comunista...per aver detto che l’organizzazione dei vaccini è scarsa...Kark Marx sweetie -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Italia

Per chi viaggia in Portogallo via terra, da paesi in cui il tasso di incidenza del Covid - 19 è uguale o superiore a 500 casi ogni 100.000 abitanti, come Francia,, Ungheria, Polonia o Svezia, ...'Cari auguri per #Pasqua e #Pasquetta. Viviamo con serenità queste giornate, presto - se si correrà con i- torneremo ad abbracciarci e a lottare per l'con #Salvini e la #Meloni'. Questo il tweet del vicedirettore de Il Tempo Francesco Storace."Aprile. E aprire. Cambia una lettera, ma quella lettera cambia la vita. Quello per cui sto e stiamo lavorando non è un sogno o un desiderio, ma un obiettivo, un dovere, una necessità". Lo afferma ad ...ROMA In Italia arriveranno a metà aprile. Quattrocentomila dosi che valgono doppio perché il vaccino Johnson&Johnson è monodose e non ha quindi bisogno del richiamo ...