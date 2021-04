Vaccini, D’Amato: “Obiettivo fissato da Draghi? Impossibile ad aprile, mancano le dosi. Ne servono un milione e mezzo al mese nel Lazio” (Di domenica 4 aprile 2021) “A Pasqua la macchina non si ferma, tra oggi e domani sono previste 50mila somministrazioni. Per arrivare all’Obiettivo che ha indicato il premier Draghi servono 15 milioni di dosi al mese in Italia uno e mezzo nel Lazio, quando arrivano queste dosi possiamo dire che l’Obiettivo è raggiungibile, mi sembra ancora ci sia strada da fare. aprile? Impossibile arrivarci”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, fuori dal centro vaccinale “La nuvola”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) “A Pasqua la macchina non si ferma, tra oggi e domani sono previste 50mila somministrazioni. Per arrivare all’che ha indicato il premier15 milioni dialin Italia uno enel, quando arrivano questepossiamo dire che l’è raggiungibile, mi sembra ancora ci sia strada da fare.arrivarci”. Così l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio, fuori dal centro vaccinale “La nuvola”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

HuffPostItalia : D'Amato: 'Arrivano la metà dei vaccini necessari. Dosi J&J bastano per 2 giorni' - fattoquotidiano : Vaccini, D’Amato: “Obiettivo fissato da Draghi? Impossibile ad aprile, mancano le dosi. Ne servono un milione e mez… - TommyBrain : Sputnik:D'Amato: 'Il Lazio non ha preso più vaccini del dovuto' e promuove modello Lazio per vaccinazioni - IacobellisT : Sputnik:D'Amato: 'Il Lazio non ha preso più vaccini del dovuto' e promuove modello Lazio per vaccinazioni - rep_roma : Vaccini Coronavirus Lazio, D'Amato: 'Dosi annunciate da Johnson&Johnson bastano per pochi giorni' [aggiornamento de… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini D’Amato Vaccini, la frenata dopo il record fa arrabbiare le Regioni: “Senza dosi ci fermiamo” la Repubblica