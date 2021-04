Vaccini, assessore Lazio: in Italia con arrivi siamo 50% obiettivo (Di domenica 4 aprile 2021) 'Servono 15 milioni di dosi al mese per raggiungere le 500mila somministrazioni al giorno in tutta Italia. Ma ad aprile ne arriveranno solo 8 milioni: il 50% dell'obiettivo'. Così l'assessore alla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) 'Servono 15 milioni di dosi al mese per raggiungere le 500mila somministrazioni al giorno in tutta. Ma ad aprile ne arriveranno solo 8 milioni: il 50% dell''. Così l'alla ...

mircovic77 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, assessore Lazio: in Italia con arrivi siamo 50% obiettivo #vaccini - PaolinoFabrizi1 : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, assessore Lazio: in Italia con arrivi siamo 50% obiettivo #vaccini - MediasetTgcom24 : Vaccini, assessore Lazio: in Italia con arrivi siamo 50% obiettivo #vaccini - fisco24_info : Vaccini Lazio, 'in arrivo metà delle dosi necessarie': L'assessore alla Salute regionale: 'Pronti a farne 60mila al… - ldigiov : RT @LaVeritaWeb: Attriti fra Eugenio Giani e l'assessore alla Sanità dopo i ritardi e gli scandali sulle iniezioni. -