Vaccini a domicilio, cresce l'adesione dei medici: 'Ma siamo costretti alle staffette per garantire la copertura' (Di domenica 4 aprile 2021) PESARO - cresce l'adesione dei medici di base per la somministrazione dei Vaccini al domicilio dei loro pazienti che sono appartenenti a determinate fasce o categorie fragili, ma non mancano le ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 aprile 2021) PESARO -l'deidi base per la somministrazione deialdei loro pazienti che sono appartenenti a determinate fasce o categorie fragili, ma non mancano le ...

