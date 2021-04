Vaccinazioni: Pasqua all’Augusteo per molti salernitani (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono continuate in città, anche nella domenica di Pasqua, le operazioni di somministrazione dei vaccini, sia prima che seconda dose. In particolare, così come ogni giorno, davanti al cinema-teatro Augusteo la maggior parte degli aventi diritto si sono presentati per l’accettazione e per la conseguente vaccinazione. Orari e modalità erano contenute nel messaggio di convocazione. Non c’erano solo anziani ultraottantenni e ultrasettantenni ma anche coloro che risultano inseriti nelle ‘categorie fragili’, personale della scuola e delle università, forze dell’ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono continuate in città, anche nella domenica di, le operazioni di somministrazione dei vaccini, sia prima che seconda dose. In particolare, così come ogni giorno, davanti al cinema-teatro Augusteo la maggior parte degli aventi diritto si sono presentati per l’accettazione e per la conseguente vaccinazione. Orari e modalità erano contenute nel messaggio di convocazione. Non c’erano solo anziani ultraottantenni e ultrasettantenni ma anche coloro che risultano inseriti nelle ‘categorie fragili’, personale della scuola e delle università, forze dell’ordine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

