Vaccinazioni anche a Pasqua e Pasquetta, ma per le 500 mila dosi al giorno serve un altro mese. Riaperture? Per Draghi solo dopo i vaccini ai 70enni (Di domenica 4 aprile 2021) I ritardi sulla tabella di marcia non permettono soste: anche a Pasqua e a Pasquetta continuano le Vaccinazioni contro il Coronavirus su tutto il territorio nazionale. Il piano del generale Francesco Paolo Figliuolo è quello di arrivare al mezzo milione di somministrazioni entro fine aprile per poter chiudere la campagna a settembre, ma per il momento sembra più una speranza che un progetto vero e proprio. Attualmente non si riescono a raggiungere ancora le 300 mila Vaccinazioni giornaliere (la media è circa di 250 mila) che, stando al piano, si sarebbero dovute raggiungere nella settimana tra 17 e il 23 marzo. Intanto il premier Mario Draghi è stato chiaro: l’obiettivo è proteggere gli over 70. Finché non si arriva a quel punto, sarà difficile ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) I ritardi sulla tabella di marcia non permettono soste:e acontinuano lecontro il Coronavirus su tutto il territorio nazionale. Il piano del generale Francesco Paolo Figliuolo è quello di arrivare al mezzo milione di somministrazioni entro fine aprile per poter chiudere la campagna a settembre, ma per il momento sembra più una speranza che un progetto vero e proprio. Attualmente non si riescono a raggiungere ancora le 300giornaliere (la media è circa di 250) che, stando al piano, si sarebbero dovute raggiungere nella settimana tra 17 e il 23 marzo. Intanto il premier Marioè stato chiaro: l’obiettivo è proteggere gli over 70. Finché non si arriva a quel punto, sarà difficile ...

