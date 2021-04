Vaccinato a 35 anni, la testimonianza di Damiano Carrara: come sta (Di domenica 4 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Damiano Carrara, il noto Chef di Real Time, è stato Vaccinato contro il Covid-19 a 35 anni, ecco le sue parole in merito. Il noto Chef di Real Time è stato Vaccinato contro il Covid-19 ma, a differenza della situazione denunciata da Chiara Ferragni, non è stato il suo nome popolare a fargli saltare la fila. Nessuna patologia a Leggi su youmovies (Di domenica 4 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., il noto Chef di Real Time, è statocontro il Covid-19 a 35, ecco le sue parole in merito. Il noto Chef di Real Time è statocontro il Covid-19 ma, a differenza della situazione denunciata da Chiara Ferragni, non è stato il suo nome popolare a fargli saltare la fila. Nessuna patologia a

Advertising

TeresaBellanova : Dei 6 milioni di italiani fra i 70 e i 79 anni, solo il 10% è stato vaccinato. È la categoria su cui la campagna va… - RaiNews : #coronavirus #covid19 #vaccinazioni. In base al monitoraggio #Gimbe ancora ai nastri di partenza la fascia 70-79 an… - gianluspin : @angelo_menel @antoguerrera @PierluigiBattis Perdonami...astrazeneca sbaglio o fino agli inizi di marzo non poteva… - lacrimedirap : Noah schnapp classe 2004 si è vaccinato ed è in questo momento che torno a invidiare gli usa come a 12 anni - dibellagf : Ho 76 anni.Mi sono vaccinato il 15marzo con AstraZeneca. Non ho avuto fastidi, anzi ad un ecocardiogramma del 24mar… -