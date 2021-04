Va a fuoco il forno e distrugge la cucina: coppia senza lavoro salva per miracolo, l’appello per aiutarla (Di domenica 4 aprile 2021) Sono bastati pochi minuti per mandare in fumo, letteralmente, l’intera cucina. E’ con un filo di voce che Marta ci racconta la disavventura capitata ieri a lei e al suo compagno ieri, mentre voleva preparare il “casatiello”, tipico dolce napoletano per il giorno di Pasqua. Il racconto di Marta “Avevo messo il dolce nel forno e proprio in quel momento mia madre, che abita al piano sopra al mio – spiega Marta – mi ha chiamata al telefono per invitare me e il mio compagno a prendere un caffè. Abbiamo accettato, dicendo che potevamo stare al massimo 10 minuti, proprio perché avevo acceso il forno. Ma dopo 5 minuti abbiamo iniziato a sentire odore di bruciato. Siamo corsi di sotto e abbiamo visto le fiamme che uscivano dal forno e che invadevano la cucina. Il primo pensiero sono stati i nostri gatti: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021) Sono bastati pochi minuti per mandare in fumo, letteralmente, l’intera. E’ con un filo di voce che Marta ci racconta la disavventura capitata ieri a lei e al suo compagno ieri, mentre voleva preparare il “casatiello”, tipico dolce napoletano per il giorno di Pasqua. Il racconto di Marta “Avevo messo il dolce nele proprio in quel momento mia madre, che abita al piano sopra al mio – spiega Marta – mi ha chiamata al telefono per invitare me e il mio compagno a prendere un caffè. Abbiamo accettato, dicendo che potevamo stare al massimo 10 minuti, proprio perché avevo acceso il. Ma dopo 5 minuti abbiamo iniziato a sentire odore di bruciato. Siamo corsi di sotto e abbiamo visto le fiamme che uscivano dale che invadevano la. Il primo pensiero sono stati i nostri gatti: ...

