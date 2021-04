Una Vita anticipazioni 9 aprile 2021, Maite confessa l’amore per Camino (Di domenica 4 aprile 2021) Camino si è avvicinata sempre di più a Maite, iniziando a provare per lei qualcosa che va oltre l’amicizia. La pittrice, nella puntata di Una Vita del 9 aprile 2021, pur ammettendo di ricambiare i suoi sentimenti, rifiuta di baciarla e sparisce poche ore dopo. Nel frattempo Felipe chiede un favore a Liberto: l’avvocato ha trovato un lavoro a Marcia all’ambasciata brasiliana, ma chiede all’amico di prendersi il merito di tutto, per eVitare che la Sampaio venga a saperlo e per orgoglio decida di rifiutarlo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate spagnole Una Vita, Genoveva scopre la vera storia di David e Valeria L’intuito infallibile della Salmeron, protagonista di Una Vita, la porta a scoprire la verità su David e ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 aprile 2021)si è avvicinata sempre di più a, iniziando a provare per lei qualcosa che va oltre l’amicizia. La pittrice, nella puntata di Unadel 9, pur ammettendo di ricambiare i suoi sentimenti, rifiuta di baciarla e sparisce poche ore dopo. Nel frattempo Felipe chiede un favore a Liberto: l’avvocato ha trovato un lavoro a Marcia all’ambasciata brasiliana, ma chiede all’amico di prendersi il merito di tutto, per ere che la Sampaio venga a saperlo e per orgoglio decida di rifiutarlo. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Puntate spagnole Una, Genoveva scopre la vera storia di David e Valeria L’intuito infallibile della Salmeron, protagonista di Una, la porta a scoprire la verità su David e ...

Advertising

Pontifex_it : Ecco il primo annuncio di #Pasqua che vorrei consegnarvi: è possibile ricominciare sempre, perché c’è una vita nuov… - lorepregliasco : «Io non so come uno possa dormire la notte sapendo che avrebbe potuto salvare una vita e invece ha dato il vaccino… - ItalianAirForce : Missione conclusa per il #C130J dell'#AeronauticaMilitare che oggi ha effettuato il #TrasportoSanitarioUrgente, tra… - iamprettysavage : Comunque non per dire si sa da una vita che Tommy anche prima del GFVIP faceva una pausa sui social il sabato e la… - green_invasion : RT @Rafagrodoro: Spesso dimentichiamo che la vita è breve, che le persone non sono eterne e che le opportunità finiscono. Amiamo oggi tutt… -