Una Vita anticipazioni 8 aprile 2021, incontri furtivi ad Acacias

Ormai è chiaro che c'è sentimento tra Arantxa e Cesareo. I due cercano di vedersi ogni volta senza dare nell'occhio, anche se c'è chi sospetta qualcosa. Ma nella puntata di Una Vita dell'8 aprile 2021 la domestica dei Dominguez e il guardiano del quartiere sfruttano le lezioni di zortziko per potersi incontrare senza che se ne accorga anima viva. Intanto Margarita ha strani scambi di sguardi con una persona durante il debutto di Josè!

Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…

Una Vita trame spagnole, Felipe viene investito

L'avvocato Felipe Alvarez-Hermoso finirà in ospedale in gravi condizioni, dopo essere stato vittima di un incidente

Le puntate della telenovela spagnola Una Vita vedono nuovamente al centro della scena Felipe Alvaarez Hermoso. Secondo quanto si evince dalle ...

