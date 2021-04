Una Vita anticipazioni 6 aprile 2021, Ursula inchioda Santiago (Di domenica 4 aprile 2021) Ursula ha giurato di vendicarsi di Genoveva e per questo, dopo aver lasciato Acacias, decide di tornare per compiere il suo piano che inizierà nella puntata di martedì 6 aprile 2021,dove la storica cattiva di Una Vita, metterà con le spalle al muro Santiago, dicendo di conoscere il suo segreto e di essere a conoscenza che è giunto nel quartiere su richiesta della Salmeron. Intanto Jacinto è certo che tra Cesareo e Arantxa ci sia qualcosa e vorrebbe trovare il modo di farli confessare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, pericolosa alleanza ad Acacias Le puntate future della telenovela spagnola annunciano un sodalizio diabolico tra due donne Ancora una volta le puntate spagnole di Una Vita vedono al centro della scena colei ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 aprile 2021)ha giurato di vendicarsi di Genoveva e per questo, dopo aver lasciato Acacias, decide di tornare per compiere il suo piano che inizierà nella puntata di martedì 6,dove la storica cattiva di Una, metterà con le spalle al muro, dicendo di conoscere il suo segreto e di essere a conoscenza che è giunto nel quartiere su richiesta della Salmeron. Intanto Jacinto è certo che tra Cesareo e Arantxa ci sia qualcosa e vorrebbe trovare il modo di farli confessare. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate spagnole, pericolosa alleanza ad Acacias Le puntate future della telenovela spagnola annunciano un sodalizio diabolico tra due donne Ancora una volta le puntate spagnole di Unavedono al centro della scena colei ...

