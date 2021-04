Una Vita, anticipazioni 5 aprile: la promessa di Santiago (Di domenica 4 aprile 2021) Una Vita, dopo la pausa di Pasqua, tornerà ad appassionare il pubblico di Canale 5 con un episodio incentrato soprattutto su Santiago e Marcia, come annunciano le anticipazioni di lunedì 5 aprile. L'uomo di recente ha fatto ritorno alla pensione con il viso tumefatto per un pestaggio e ha detto alla moglie di aver avuto una discussione animata con un garzone al mercato. Poco dopo, però, la brasiliana ha trovato in un cassetto della loro camera un mucchietto di soldi e non ha detto nulla al consorte che, tuttavia, ha capito che lei ha rovistato tra le sue cose. A questo punto, il Becerra spiegherà a Marcia di aver guadagnato quel denaro con il gioco d'azzardo in quanto il suo più grande desiderio è lasciare Acacias per rifarsi una Vita insieme altrove. La giovane sarà molto colpita dalle sue parole e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 4 aprile 2021) Una, dopo la pausa di Pasqua, tornerà ad appassionare il pubblico di Canale 5 con un episodio incentrato soprattutto sue Marcia, come annunciano ledi lunedì 5. L'uomo di recente ha fatto ritorno alla pensione con il viso tumefatto per un pestaggio e ha detto alla moglie di aver avuto una discussione animata con un garzone al mercato. Poco dopo, però, la brasiliana ha trovato in un cassetto della loro camera un mucchietto di soldi e non ha detto nulla al consorte che, tuttavia, ha capito che lei ha rovistato tra le sue cose. A questo punto, il Becerra spiegherà a Marcia di aver guadagnato quel denaro con il gioco d'azzardo in quanto il suo più grande desiderio è lasciare Acacias per rifarsi unainsieme altrove. La giovane sarà molto colpita dalle sue parole e ...

