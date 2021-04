Un Posto al Sole, grave lutto per Patrizio Rispo: il dolore dell’attore (Di domenica 4 aprile 2021) Patrizio Rispo attore storico della soap made in Italy Un Posto al Sole ha annunciato sul suo account social la perdita del padre. L’artista ha pubblicato uno scatto di famiglia dove è ritratto l’anziano genitore sorridente abbracciato dai figli e i nipoti. Il post è accompagnato da una didascalia che rivela tutto il dispiacere di Rispo per la perdita del genitore, ma anche la consapevolezza d’essere diventato ora il più anziano della famiglia: “Papà con figli e nipoti! Mi sa che il Patriarca ora sarò io!ciao papà, amico mio bello.” Patrizio Rispo Solonotizie24Patrizio Rispo: “Ciao papà, amico mio bello” L’attore 64enne ha ricevuto immediatamente la solidarietà e il cordoglio di molti dei suoi colleghi di lavoro, del resto il set di Un ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021)attore storico della soap made in Italy Unalha annunciato sul suo account social la perdita del padre. L’artista ha pubblicato uno scatto di famiglia dove è ritratto l’anziano genitore sorridente abbracciato dai figli e i nipoti. Il post è accompagnato da una didascalia che rivela tutto il dispiacere diper la perdita del genitore, ma anche la consapevolezza d’essere diventato ora il più anziano della famiglia: “Papà con figli e nipoti! Mi sa che il Patriarca ora sarò io!ciao papà, amico mio bello.”Solonotizie24: “Ciao papà, amico mio bello” L’attore 64enne ha ricevuto immediatamente la solidarietà e il cordoglio di molti dei suoi colleghi di lavoro, del resto il set di Un ...

