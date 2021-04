Un Posto al Sole, anticipazioni: Alberto vuole togliere a Clara la custodia di Federico (Di domenica 4 aprile 2021) Clara - Un Posto al Sole Mai fare arrabbiare Alberto Palladini (Maurizio Aiello). Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la decisione di Clara Curcio (Imma Pirone) di lasciare l’avvocato avrà delle spiacevoli ripercussioni. L’uomo deciderà infatti di ricorrere alle via legali e, senza ragionare, porterà via a Clara il piccolo Federico, lasciandola nella disperazione più totale. Una situazione che finirà per coinvolgere anche Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), sempre più diviso tra la Curcio e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Ecco le anticipazioni da lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021. Un Posto al Sole – puntata 5666 – anticipazioni lunedì 5 aprile 2021 Il ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 aprile 2021)- UnalMai fare arrabbiarePalladini (Maurizio Aiello). Nelle prossime puntate di Unal, la decisione diCurcio (Imma Pirone) di lasciare l’avvocato avrà delle spiacevoli ripercussioni. L’uomo deciderà infatti di ricorrere alle via legali e, senza ragionare, porterà via ail piccolo, lasciandola nella disperazione più totale. Una situazione che finirà per coinvolgere anche Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), sempre più diviso tra la Curcio e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Ecco leda lunedì 5 a venerdì 9 aprile 2021. Unal– puntata 5666 –lunedì 5 aprile 2021 Il ...

Advertising

GianlucaUgolini : @ellevi59 Infatti il posto al sole noi non l'abbiamo cercato - serenatudisco : Buona #Pasquetta #GenderGap , l’Italia sale al 63° posto ma resta tra i peggiori in Europa - Il Sole 24 ORE - zazoomblog : Nina Soldano è tornata sul set di Un posto al sole - #Soldano #tornata #posto - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 5 AL 9 APRILE - GinoSalone : RT @granatiere1906: @capuanogio Complimentoni Gio, un vero scoop andare ad intervistare, tu juventino in cerca di un posto al sole, il mass… -