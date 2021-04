UFFICIALE Carabao Cup | Wembley aperto a 8000 tifosi per la finale

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 aprile 2021) La English Football League ha confermato che per ladiCup fra Manchester City e Tottenham sarà garantito l’accesso aspettatori La English Football League (EFL) ha confermato che per ladiCup fra Manchester City e Tottenham sarà garantito l’accesso aspettatori. La gara è in programma il prossimo 25 aprile. Nel comunicatosi legge che questa partita verrà inserita nel programma Events Research Programme, ovvero una serie di test condotti in eventi sportivi per raccogliere dati e ridurre al minimo il rischio di trasmissione del virus. The 2021 @Cup Final has been confirmed as an official test event for the UK Government’s Events Research ...