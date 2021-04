Trieste, esplode appartamento: una vittima (Di domenica 4 aprile 2021) Un morto a Trieste nell’esplosione di un appartamento segnalata intorno alle 13. Sul posto i vigili del fuoco e al momento l’ipotesi più accreditata è che a provocare la tragedia sia stata una fuga di gas. L’esplosione è avvenuta in un appartamento ubicato al quarto e ultimo piano di una palazzina nel centro cittadino. Lo scoppio ha generato l’innesco di un incendio, che ha reso necessaria l’evacuazione dell’intero stabile. Ingenti i danni materiali all’edificio. Nell’esplosione, avvenuta in via Ponzanino 3, sarebbe rimasta ferita anche una donna, poi portata in ospedale, le cui condizioni comunque non sarebbero gravi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Un morto anell’esplosione di unsegnalata intorno alle 13. Sul posto i vigili del fuoco e al momento l’ipotesi più accreditata è che a provocare la tragedia sia stata una fuga di gas. L’esplosione è avvenuta in unubicato al quarto e ultimo piano di una palazzina nel centro cittadino. Lo scoppio ha generato l’innesco di un incendio, che ha reso necessaria l’evacuazione dell’intero stabile. Ingenti i danni materiali all’edificio. Nell’esplosione, avvenuta in via Ponzanino 3, sarebbe rimasta ferita anche una donna, poi portata in ospedale, le cui condizioni comunque non sarebbero gravi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

