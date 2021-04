Trema la terra in Valle Caudina: doppia scossa tra le province di Benevento e Caserta (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUna doppia scossa di terremoto è stata registrata dal sito INGV tra le 2.10 e le 2.31 di questa notte. Il primo fenomeno ha avuto come epicentro il comune Casertano di Arienzo (magnitudo 2.4), il secondo in territorio sannita, a Forchia (magnitudo 2.0). ARIENZO (CE) Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 1 km NE Arienzo (CE), il 04-04-2021 02:10:54 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.03, 14.5 ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. FORCHIA (BN) In Campania, poco dopo, se ne è registrata una seconda, un po’ più lieve della prima: siamo a Forchia, in provincia di Benevento. Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 3 km SE Forchia (BN), il 04-04-2021 02:31:00 (UTC +02:00) ora ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUnadi terremoto è stata registrata dal sito INGV tra le 2.10 e le 2.31 di questa notte. Il primo fenomeno ha avuto come epicentro il comuneno di Arienzo (magnitudo 2.4), il secondo in territorio sannita, a Forchia (magnitudo 2.0). ARIENZO (CE) Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella zona: 1 km NE Arienzo (CE), il 04-04-2021 02:10:54 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.03, 14.5 ad una profondità di 8 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. FORCHIA (BN) In Campania, poco dopo, se ne è registrata una seconda, un po’ più lieve della prima: siamo a Forchia, in provincia di. Un terremoto di magnitudo ML 2.0 è avvenuto nella zona: 3 km SE Forchia (BN), il 04-04-2021 02:31:00 (UTC +02:00) ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Trema terra Pasqua 2021 tra covid e terremoto: Arquata del Tronto combatte per rinascere Arquata del Tronto (Ascoli), 4 aprile 2021 - Era il 24 agosto 2016, ore 3,36. Il Centro Italia trema. Il terremoto di magnitudo 6.0 spezzerà 299 vite , Arquata del Tronto ne piange 52. Sono ...una terra ...

Noci, trema la Terra: terremoto di magnitudo 2.4