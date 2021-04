Trasporto aereo, Parigi trova l’accordo con l’Ue sui nuovi aiuti per Air France. Sindacati: “Bruxelles vuol eliminare Alitalia dalla scena” (Di domenica 4 aprile 2021) Mentre Alitalia rischia di ritrovarsi a breve con gli aerei a terra a causa dello stallo della trattativa con la Ue, per Air France-Klm sono in arrivo nuovi aiuti dopo i 10 miliardi dello scorso anno. Il ministro dell’Economia Francese Bruno Le Maire ha annunciato che è stato raggiunto un “accordo di principio” con la commissaria Margrethe Vestager sul sostegno finanziario per la compagnia, che dovrà in cambio cedere “un certo numero di slot” a Orly. L’ importo “sarà discusso con Air France e domani ci sarà un consiglio di amministrazione che dovrà convalidare il principio di questo accordo. Ottime notizie per Air France e per l’intero settore dell’aviazione Francese”. Intanto in Italia i Sindacati autonomi Cub ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Mentrerischia di rirsi a breve con gli aerei a terra a causa dello stallo della trattativa con la Ue, per Air-Klm sono in arrivodopo i 10 miliardi dello scorso anno. Il ministro dell’Economiase Bruno Le Maire ha annunciato che è stato raggiunto un “accordo di principio” con la commissaria Margrethe Vestager sul sostegno finanziario per la compagnia, che dovrà in cambio cedere “un certo numero di slot” a Orly. L’ importo “sarà discusso con Aire domani ci sarà un consiglio di amministrazione che dovrà convalidare il principio di questo accordo. Ottime notizie per Aire per l’intero settore dell’aviazionese”. Intanto in Italia iautonomi Cub ...

