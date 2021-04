Tragico incidente nella notte tra 2 auto | morte 4 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 aprile 2021) Unsi è verificato proprio alla vigilia di Pasqua, sulla Casilina. In provincia di Frosinone, a San Vittore, attorno alle 21 duesi sono scontrate frontalmente (per cause ancora da accertare) nei pressi di una rotatoria. Le due vetture, una Fiat Sedici e un'Alfa Mito, trasportavano in totale 4: tutte, tragicamente, hanno perso la vita. Da quanto si apprende 3 giovani avrebbero perso la vita sul posto mentre un 50enne (originario di Caserta) sarebbe purtroppo deceduto successivamente all'ospedale Santa Scolastica di Cassino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operatori dell'area 118 ed i Carabinieri della Compagnia di Cassino.