Tradizioni pasquali da tutto il mondo da insegnare a scuola: non esistono due tradizioni pasquali completamente uguali

Mentre decorare le uova di Pasqua, raccogliere caramelle dal coniglietto pasquale e vestirsi con pastelli dalla testa ai piedi è comune nelle celebrazioni pasquali di alcuni Paesi, ogni nazione del mondo ha la propria serie di tradizioni che potrebbero sorprenderti. Dai combattimenti in acqua per le strade di tutta la Polonia, alla lettura di romanzi gialli in Norvegia, alla sostituzione del coniglietto pasquale con il Bilby pasquale in Australia, ciò che le persone fanno durante la Settimana Santa o la Pasqua stessa varia da cultura a cultura e persino da regione a regione all'interno dello stesso paese. Parlare di Pasqua a scuola senza legare questa festività alle modalità variegate di festeggiarla nel mondo, è cosa ...

