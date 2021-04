Torino, Nicola rammaricato: «Il pareggio ci ha innervosito» – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio nel derby contro la Juventus. Le sue parole Il tecnico del Torino Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio nel derby contro la Juventus. Le sue parole. pareggio – «Sapevamo di incontrare una grande squadra con pregi e difetti. Loro si sono messi sotto a lavorare seriamente. Sarei stat orgoglioso anche se avessimo perso. Il 2-2 ci ha innervosito ma mi è piaciuta la reazione. Abbiamo avuto le occasioni per vincere». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Il tecnico delDavideha parlato in conferenza stampa dopo ilnel derby contro la Juventus. Le sue parole Il tecnico delDavideha parlato in conferenza stampa dopo ilnel derby contro la Juventus. Le sue parole.– «Sapevamo di incontrare una grande squadra con pregi e difetti. Loro si sono messi sotto a lavorare seriamente. Sarei stat orgoglioso anche se avessimo perso. Il 2-2 ci hama mi è piaciuta la reazione. Abbiamo avuto le occasioni per vincere». Leggi su Calcionews24.com

