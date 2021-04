Tom Odell, pubblicato il nuovo singolo: Monster v.2 è un inno alla fragilità [VIDEO] (Di domenica 4 aprile 2021) Pubblicata la nuova canzone Monster v.2, che anticipa il quarto album Monsters, del cantautore britannico Tom Odell. In uscita il 25 giugno “Ho chiesto ai miei fan cosa significa “mostro”, e questo è quello che mi hanno risposto”: inizia così il VIDEOclip di Monster v.2 di Tom Odell. Vincitore di un Brit Award e di un Ivor Novello Award, il cantautore britannico – dopo essere stato in vetta alle classifiche internazionali e aver collezionato numerose certificazioni platino, ha pubblicato il suo nuovo singolo. Il brano anticipa il suo quarto album di inediti Monsters (Columbia Records/Sony Music), in uscita il 25 giugno e già disponibile in pre-order al sito ... Leggi su lopinionista (Di domenica 4 aprile 2021) Pubblicata la nuova canzonev.2, che anticipa il quarto albums, del cantautore britannico Tom. In uscita il 25 giugno “Ho chiesto ai miei fan cosa significa “mostro”, e questo è quello che mi hanno risposto”: inizia così ilclip div.2 di Tom. Vincitore di un Brit Award e di un Ivor Novello Award, il cantautore britannico – dopo essere stato in vetta alle classifiche internazionali e aver collezionato numerose certificazioni platino, hail suo. Il brano anticipa il suo quarto album di ineditis (Columbia Records/Sony Music), in uscita il 25 giugno e già disponibile in pre-order al sito ...

