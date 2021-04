Tina Cipollari: che lavoro fa il nuovo compagno (Di domenica 4 aprile 2021) La vamp di Canale 5 Tina Cipollari è tornata con Vincenzo Ferraro? Secondo alcuni si. L’opinionista di Uomini e Donne è un volto noto della televisione italiana ma, ci tiene molto alla sua privacy e non parla spesso della sua vita sentimentale. Nonostante il suo riserbo, di Vincenzo Ferrara l’uomo con il quale ha vissuto una bella storia d’amore si conoscono alcune informazioni. Ecco di cosa occupa.. Uomini e Donne: Tina Cipollari è lei la ver star del dating show Tina Cipollari è il volto dello storico e seguitissimo programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne senza di lei non sarebbe lo stesso, Tina è infatti divenuta con il tempo una delle protagoniste più amate del dating show. La vamp è amatissima, sul web impazzano stralci dei sui mitici ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021) La vamp di Canale 5è tornata con Vincenzo Ferraro? Secondo alcuni si. L’opinionista di Uomini e Donne è un volto noto della televisione italiana ma, ci tiene molto alla sua privacy e non parla spesso della sua vita sentimentale. Nonostante il suo riserbo, di Vincenzo Ferrara l’uomo con il quale ha vissuto una bella storia d’amore si conoscono alcune informazioni. Ecco di cosa occupa.. Uomini e Donne:è lei la ver star del dating showè il volto dello storico e seguitissimo programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne senza di lei non sarebbe lo stesso,è infatti divenuta con il tempo una delle protagoniste più amate del dating show. La vamp è amatissima, sul web impazzano stralci dei sui mitici ...

