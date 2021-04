The Lesbian Guide to Straight Sex, da oggi su Discovery+ la serie che farà bene soprattutto alle coppie etero (Di domenica 4 aprile 2021) Arriva oggi su Discovery+ The Lesbian Guide to Straight Sex, la serie che ha rivoluzionato le abitudini sessuali delle coppie etero. Arriva oggi su Disovery+ l'innovativo programma The Lesbian Guide to Straight Sex, la serie che rivoluzionerà le abitudini tra le lenzuola di tanti etero un po' annoiati. Come mai? Perché vede 4 lesbiche "guru" dell'amore dispensare consigli per ravvivare la vita sessuale di alcune coppie etero. La nostra squadra di "maestre" è formata da: Gen esperta di psicologia del sesso, Ali H, maestra di anatomia, Jade, fashionista e appassionata di sex toy e Maria la regina del body positive e della ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021) ArrivasuThetoSex, lache ha rivoluzionato le abitudini sessuali delle. Arrivasu Disovery+ l'innovativo programma ThetoSex, lache rivoluzionerà le abitudini tra le lenzuola di tantiun po' annoiati. Come mai? Perché vede 4 lesbiche "guru" dell'amore dispensare consigli per ravvivare la vita sessuale di alcune. La nostra squadra di "maestre" è formata da: Gen esperta di psicologia del sesso, Ali H, maestra di anatomia, Jade, fashionista e appassionata di sex toy e Maria la regina del body positive e della ...

