(Di domenica 4 aprile 2021) Un documentario sui matrimoni tradizionali rom, in cui la fa da padrone il “di” o “del fazzoletto” ha suscitato orrore e riprovazione. Si tratta del rito a cui vengono sottoposte le promesse spose gitane. Il filmato è andato in scena insull’emittente privata Tfx. Il docu- reality incriminato si intitola “Incredibili matrimoni gitani”. La scena è ripugnante, led tv francesi sonote ed è sceso in campo anche un membro del governo Macron, ossia il ministro della Cittadinanza Marlene Schiappa.dialle ragazze rom:choc Nel dettaglio, il documentario racconta le tradizioni della comunità gitana catalana che vive nel sud del Paese, nella città di Perpignan. In una puntata del reality i ...

SecolodItalia1 : Test di verginità sulle rom: il video “rivoltante” che scandalizza la Francia - _DAGOSPIA_ : IL TEST SULLA VERGINITÀ DELLE PROMESSE SPOSE GITANE INDIGNA LA FRANCIA (VIDEO) - bolofficial0377 : Dite quello che volete. Questa ragazza mi sembrava tutto tranne che felice. Ma le tradizioni..........??… - attilio_vg : - msn_italia : Il test sulla verginità: il video choc sulle rom -

