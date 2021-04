Tennis: Sinner perde la finale di Miami contro il rivale e amico Hurkacz (Di domenica 4 aprile 2021) Il giovane Tennista azzurro aveva cominciato male la finale del Miami Open contro Hubert Hurkacz e finendola peggio. Rimandando i sogni di vittoria ad altra occasione. L'amico-avversario polacco infatti è partito molto meglio, ingranando le battute giuste, rubandogli il servizio, e portandosi rapidamente in vantaggio in questa che era per entrambi la prima finale in un Master 1000 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 4 aprile 2021) Il giovaneta azzurro aveva cominciato male ladelOpenHuberte finendola peggio. Rimandando i sogni di vittoria ad altra occasione. L'-avversario polacco infatti è partito molto meglio, ingranando le battute giuste, rubandogli il servizio, e portandosi rapidamente in vantaggio in questa che era per entrambi la primain un Master 1000 L'articolo proviene da Firenze Post.

