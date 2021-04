Tennis, sfuma in finale il sogno di Jannik Sinner: a Miami vince il polacco Hurkacz (Di domenica 4 aprile 2021) Jannik Sinner si ferma a un passo dal suo primo trofeo Master 1000. Dopo un’ora e tre quarti, il 19enne astro nascente del Tennis azzurro s’è dovuto arrendere in due set (7-6, 6-4) al 24enne polacco Hubert Hurkacz, suo grande amico e compagno di doppio, che conquista così il torneo di Miami, terzo titolo della sua carriera. Sinner è partito male nel primo set, cedendo subito il servizio, ma risalendo la corrente con il passare dei minuti e portandosi avanti 6-5 e servizio, con la possibilità dunque di chiudere il parziale. Il 19enne ha però prima ceduto a zero il servizio decisivo, e poi il tie-break. Sinner guida la carica degli under 20 Nel secondo set nuova partenza in salita per l’azzurro, che ha perso la battuta per due volte consecutive ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021)si ferma a un passo dal suo primo trofeo Master 1000. Dopo un’ora e tre quarti, il 19enne astro nascente delazzurro s’è dovuto arrendere in due set (7-6, 6-4) al 24enneHubert, suo grande amico e compagno di doppio, che conquista così il torneo di, terzo titolo della sua carriera.è partito male nel primo set, cedendo subito il servizio, ma risalendo la corrente con il passare dei minuti e portandosi avanti 6-5 e servizio, con la possibilità dunque di chiudere il parziale. Il 19enne ha però prima ceduto a zero il servizio decisivo, e poi il tie-break.guida la carica degli under 20 Nel secondo set nuova partenza in salita per l’azzurro, che ha perso la battuta per due volte consecutive ...

