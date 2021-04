Tennis: Jannik Sinner perde la finale del Miami Open (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - La favola è svanita proprio all'ultima prova: Jannik Sinner ha perso contro il polacco Hubert Hurkacz la finale del singolare al Miami Open, primo ATP Masters 1000 stagionale. Successo in due set per il polacco, 7-6, 6-4. Un match ricco di belle giocate offerte da entrambi i Tennisti, che ha anche visto il 19enne azzurro protagonista di una grande rimonta nel secondo set, quando era sotto di 4 giochi a zero e si è portato a meno 1 dall'avversario. Il quale però non si è fatto prendere dal nervosismo e ha quindi mantenuto gli ultimi due turni di battuta, chiudendo il match e conquistando il torneo. Per Sinner comunque la grandissima soddisfazione di essere arrivato alla finale, aver accarezzato il sogno di vincere il suo primo Atp, il che avrebbe fatto di lui il più giovane italiano nella storia a conquistare ... Leggi su agi (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - La favola è svanita proprio all'ultima prova:Sinner ha perso contro il polacco Hubert Hurkacz ladel singolare al Miami Open, primo ATP Masters 1000 stagionale. Successo in due set per il polacco, 7-6, 6-4. Un match ricco di belle giocate offerte da entrambi iti, che ha anche visto il 19enne azzurro protagonista di una grande rimonta nel secondo set, quando era sotto di 4 giochi a zero e si è portato a meno 1 dall'avversario. Il quale però non si è fatto prendere dal nervosismo e ha quindi mantenuto gli ultimi due turni di battuta, chiudendo il match e conquistando il torneo. Per Sinner comunque la grandissima soddisfazione di essere arrivato alla, aver accarezzato il sogno di vincere il suo primo Atp, il che avrebbe fatto di lui il più giovane italiano nella storia a conquistare ...

