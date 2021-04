Tennis | Gianluca Mager vince il Challenger di Marbella | 10 italiani nella top-100 del ranking ATP

(Di domenica 4 aprile 2021)ha vinto ildi. Ilta italiano ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar sulla terra battuta iberica, imponendosi in tre set nell’atto conclusivo. Dopo aver perso il primo parziale, il 26enne nativo di Sanremo ha inscenato una bella rimonta e si è imposto per 2-6, 6-3, 6-2. Pasqua trionfale per l’azzurro, che grazie a questo risultato rientratop 100 delATP: da domani, infatti, il nostro portacolori sarà il numero 91 al mondo con 843 punti all’attivo. Il ligure ha così vinto il suo quarto torneo in carriera a livello(i tre precedenti nel 2019), dopo aver perso la finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro nel 2020., che in carriera è stato anche ...

Sanremo. Il sanremeseMager torna in campo nel singolare maschile del Challenger Marbella in Spagna. Il ... Altro derby italiano, tutto ligure, al MarbellaOpen, noto in precedenza ...Sanremo. Il sanremeseMager sconfigge anche Alessandro Giannessi al Challenger Marbella in Spagna. Il tennista ...vittoria per il giovane tennista che vola così in finale al Marbella...Chissà, forse è l’effetto Sinner, il giovane alto atesino che è arrivato alle finali del torneo di Miami riportando il tennis al centro dell'attenzione ... draw di 4^ che ha promosso in quello di 3^: ...Al via lunedì il WTA 500 di Charleston, sulla terra verde. Trevisan e Giorgi strette nella morsa di Ons Jabeur. In tabellone anche Muguruza e Kvitova, Keys campionessa in carica ...