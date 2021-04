Tennis, finale Sinner contro Hurkacz: dove vederlo in streaming e in tv (Di domenica 4 aprile 2021) Un giorno speciale per il giovane Tennista italiano, Jannik Sinner, che affronterà in finale a Miami il collega Hurkacz: appuntamento alle 19 Ha sorpreso tutti, mese dopo mese. Nel giorno di Pasqua il giovane Tennista italiano, Jannik Sinner, potrebbe festeggiare alla grande. In finale a Miami affronterà il polacco Hubert Hurkacz dopo aver superato in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 aprile 2021) Un giorno speciale per il giovaneta italiano, Jannik, che affronterà ina Miami il collega: appuntamento alle 19 Ha sorpreso tutti, mese dopo mese. Nel giorno di Pasqua il giovaneta italiano, Jannik, potrebbe festeggiare alla grande. Ina Miami affronterà il polacco Hubertdopo aver superato in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - Coninews : JANNIK SEI UNICO! ?? Sul cemento del #MiamiOpen @janniksin supera in tre set (5-7 6-4 6-4) Roberto Bautista-Agut e… - SuperTennisTv : ???? Jannik #Sinner! Finale a Miami!! Una grande rimonta dopo aver perso il primo set, rientra in partita e sconfigg… - OA_Sport : Classifica Jannik #Sinner: quante posizioni guadagna nel ranking ATP se vince la Finale a Miami. Obiettivo top15… - infoitsport : Tennis, Atp Miami: Jannik Sinner-Hubert Hurkacz, una finale fra amici che si assomigliano anche in campo -