Tennis ATP Masters 1000 Miami, Finale - Sinner vs Hurkacz (diretta ore 19 Sky Sport)

E' il grande giorno: Jannik Sinner e Hubert Hurkacz si giocano alle 19 il titolo del "Miami Open", primo ATP Masters 1000 stagionale, che si conclude sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock...

