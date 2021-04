Tamponi rapidi in farmacia, il prezzo varia da regione a regione: dai 50 euro in Lombardia ai 20 nel Lazio (Di domenica 4 aprile 2021) Il weekend di Pasqua è letteralmente iniziato e grazie alle disposizioni del Governo è possibile, sempre rispettando delle regole ferree, poter far visita ad amici e parenti. In queste ultime ore le farmacie sono state prese di mira per i Tamponi rapidi, ovvero il test Covid che dà il risultato sull’eventuale positività in una quindicina di minuti. Tantissimi italiani, in previsione di una visita e ai propri genitori, hanno scelto questo tipo di test per poter tutelare la salute dei loro cari ed evitare, in caso di positività, di diffondere ulteriormente il virus. Ma quanto costa fare i Tamponi rapidi in farmacia? Il prezzo varia da regione a regione. Tamponi rapidi ... Leggi su urbanpost (Di domenica 4 aprile 2021) Il weekend di Pasqua è letteralmente iniziato e grazie alle disposizioni del Governo è possibile, sempre rispettando delle regole ferree, poter far visita ad amici e parenti. In queste ultime ore le farmacie sono state prese di mira per i, ovvero il test Covid che dà il risultato sull’eventuale positività in una quindicina di minuti. Tantissimi italiani, in previsione di una visita e ai propri genitori, hanno scelto questo tipo di test per poter tutelare la salute dei loro cari ed evitare, in caso di positività, di diffondere ulteriormente il virus. Ma quanto costa fare iin? Ilda...

